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Общество

Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов

Посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко ответил послу России в КР Андрею Крутько, как относится к журналистам, независимо от их политических пристрастий.

Взаимные обвинения последовали после того, как Николай Дорошенко провел встречу с журналистами Кыргызстана. Один из информационных ресурсов опубликовал информацию «Посол Украины в КР втравливает кыргызстанских журналистов в конфликт с Россией?», где приводятся слова Андрея Крутько.

Уже неоднократно г-ну Дорошенко указывалось, что, исходя из дипломатической этики и практики, недопустимо заниматься вопросами третьих государств в стране аккредитации. Но все бесполезно.

Андрей Крутько

«Что касается ситуации в Авдеевке — устроили очередную провокацию, и следом, как в поговорке, „вор кричит: держи вора“. К сожалению, видимо, ему пришли такие указания. Ничего не поделаешь», — заявил посол РФ в КР.

Вслед за этим последовал ответ дипломата из Украины.

Для меня объективность и достоверность являются ключевыми принципами работы с информацией. В этом состоит коренное отличие моего подхода к информационной работе, от подхода, исповедуемого российской стороной, которая основывает свои суждения на «фейковых» новостях «фабрики Интернет-троллей» и постановочных сюжетах РосСМИ.

Николай Дорошенко

«Как полномочный представитель Украины хотел бы в очередной раз привлечь внимание г-на Крутько к тому, что представляемое им государство, в нарушение основополагающих принципов и норм международного права, в феврале 2014 года оккупировало и попыталось аннексировать часть суверенной территории Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь», — говорится в заявлении Николая Дорошенко.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44468/
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