Все больше детей гибнет на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента увеличилось число детей, погибших в
Отмечается, что за год под колесами авто погибли 128 детей, в
Всего в 2016 году по республике зарегистрировали 5 тысяч 868 аварий, что на 16,9 процента меньше по сравнению с
Однако в 2016 году на 10 процентов возросло количество ДТП с участием детей. В результате 1 тысяча 754 ребенка получили различные травмы, 128 погибли.
Растущие факты смертности детей на дорогах вызывают серьезную обеспокоенность. В настоящее время в целях обеспечения дорожной безопасности проводятся необходимые меры, но работу необходимо усилить, отметили в МВД.