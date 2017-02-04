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Общество

Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег

В Кыргызстане в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица.

В Бишкеке снега не ожидается, температура воздуха ночью до -14 градусов, днем до -8. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

День увеличится до 10 часов 6 минут.

В южных областях 5 февраля ночью местами снег, днем в отдельных районах Ошской, Баткенской областей снег, в Джалал-Абадской - без осадков. Температура воздуха ночью -8, днем до -6 градусов.

В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -18 ночью и до -15 градусов днем.

В Иссык-Кульской области в отдельных районах снег, температура воздуха ночью опустится до -10, днем до -7 градусов.

В Таласской области ночью до -13, днем до -8 градусов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44431/
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