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Общество

Марат Казакпаев: Смена правительства в Кыргызстане ничего не решит

«Смена правительства Кыргызстана ничего не решит», - заявил ИА «24.kg» политолог Марат Казакпаев, комментируя намерения депутатов парламента отправить в отставку кабмин.

Он напомнил о правительственном часе, прошедшем в Жогорку Кенеше. «Было очень много критики в адрес кабмина, и честно говоря, справедливой критики. Самая основная, узловая проблема – судьба Кыргызстана в ЕАЭС. Не продумали, что, вступая в союз, будет очень много рисков. Сама организация сыроватая, в ней есть свои противоречия и противоборства. Мы вступили и сейчас сталкиваемся с этими трудностями. Многие проблемы исходят от Казахстана и России. Нужно договариваться на высшем уровне», - сказал Марат Казакпаев.

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«Однако неправильно говорить, что правительство вообще ничего не делает. В принципе, если посмотреть, то кабмин работает. Ветлаборатории вот-вот должны заработать по стандартам ЕЭАС», - добавил он.

«Ну, отправят в отставку правительство, придет другое. Что изменится? Смена кабмина ничего не решит. Будет новый кризис, ничего не улучшится. Нужно дать время правительству Жээнбекова», - считает политолог.

Отметим, что в ЖК звучали также заявления отозвать спикера парламента.

«Мне кажется, что на самом деле спикер не на своем месте. Он слабоват. Другой момент – слишком много ключевых позиций находится в руках СДПК. Мне кажется, это неправильно. Поэтому вопрос смены спикера правомерен», - прокомментировал ситуацию Марат Казакпаев.

«Что касается досрочных выборов президента – версия такая допускаема. Но пока идет все нормально. Я считаю, что президент может свой срок доработать до конца. Это в его силах. Несправедливо будет, если он уйдет. Каждый избранный человек должен работать до конца. Это касается и президента», - резюмировал политолог.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44423/
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