Секреты борта № 1. Чем кормят президентов

Знаете ли вы, что едят первые лица государств во время рабочих перелетов? Сопровождает ли их в самолете личный повар или президенты обходятся простым набором продуктов, приготовленных в цехе бортового питания?

ИА «24.kg» стало известно, глава какой страны менее привередлив в еде и почему для Нурсултана Назарбаева однажды приходилось пережаривать сырники.

Секреты бортового питания

Клиентами Центра бортового питания ЗАО «Компания Манас Менеджмент» являются мировые иностранные авиакомпании: Turkish Airlines, North American Airlines, ONMI, DELTA, «Аэрофлот» и многие другие. Кроме пассажирских регулярных рейсов обслуживаются и все рейсы президента и премьер-министра Кыргызстана, а также других глав государств, приезжающих в республику с официальным визитом.

По словам директора Центра бортового питания Салтанат Джолдошпаевой, меню каждой авиакомпании оговаривается отдельно в зависимости от предпочтений пассажиров, дальности и времени суток перелетов. Ежегодно ЦБП презентует новые блюда, и авиакомпании выбирают из них с учетом выделенного бюджета.

Не стоит корить поваров, если в самолете вам предложили сосиску с рисом или сэндвич. Это выбор авиакомпании. Центр бортового питания лишь исполняет заказ и должен следовать договоренности. Даже заправку к салату нельзя изменить без согласования.

К слову, Turkish Airlines заключила с компанией договор на поставку бортового питания на 5 лет. Это показатель того, что наши отечественные повара и технологи заслужили доверие.

Питание членов экипажа самолета должно отличаться от пассажирского. Иностранные компании строго следят за этим, отечественные — стараются. У пилотов более калорийные блюда, они приравнены к бизнес-классу .

Не могут без питания и пассажиры. Некоторые авиакомпании заманивают их дешевыми билетами, якобы за счет отказа от питания. Однако по законодательству КР при перелете свыше трех часов предоставление пищи является обязательным, хочет того пассажир или нет. В стоимость билета эта сумма все равно закладывается. Получается, что авиаперевозчики нарушают закон, лишая граждан бесплатного минимального набора. Вместо этого они продают на борту бутерброды и воду втридорога.

Принцип «Ревизорро»

Чтобы попасть на кухню Центра бортового питания, нужно пройти досмотр, подписать бумаги, заполнить опросник с болезнями. Обязательные атрибуты для попадания на заветную территорию — бахилы, шапочка, белый халат. В сопровождении Салтанат Джолдошпаевой, которая по первому образованию врач, начинаем экскурсию по центру.

Помещение зонировано, из одной зоны в другую ведет дверь с кодовым замком, без специального пропуска на объект не проникнуть. На кухню и подавно не у всех сотрудников ЦБП есть доступ.

Первое, что поражает, — идеальная чистота и отсутствие запаха готовящейся еды. Нет здесь и ни одного стула. Для поваров отведена отдельная комната отдыха, но в другой части здания.

Все продукты имеют маркировку и хранятся в отдельных холодильниках. Не мудрено, ведь ЦБП использует международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. Ежегодно центр проходит независимый аудит.

Во избежание биотерроризма в центре установлено видеонаблюдение. Поставку продуктов осуществляют определенные компании. Зачастую проводит свои проверки и Государственный комитет национальной безопасности. В любое время может приехать и ревизор от авиакомпании.

От чучука до омаров

Первые лица, прибывающие в Кыргызстан с официальным визитом, получают еду из центра бортового питания. По традиции гостей встречают у трапа самолета боорсоками. Их готовят здесь же.

Заказы президентов преимущественно самые обычные, без каких-либо изысков, они не создают ажиотажа и паники на кухне. К примеру, глава России Владимир Путин предпочитает котлеты, рис, салат. Его называют самым непривередливым клиентом.

Повар должен знать о вкусах и состоянии здоровья президента. Однажды ЦБП пришлось пережаривать сырники для лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, так как первую порцию забраковали помощники. Она была слишком зажаренной. Будучи на диете, президент не мог себе этого позволить.

Многие пассажиры чартерных рейсов предпочитают национальную кухню. Мало кто знает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не прочь полакомиться на борту мантами, чучуком, казы.

Бывали случаи, когда поварам приходилось искать рецепт ранее не известного блюда. От представителей компании «Газпром» поступил необычный заказ — салат «Чуйский», которого нет в меню. Более того, повара никогда о таком не слышали. Но желание клиента — закон. Салат, состоящий из конины и редьки, все же приготовили.

Трудности могут возникнуть с гостями из стран, где кухня для нас специфическая. Принимая делегацию из Индии, нужно учитывать, что индийцы не едят говядину. Они просили добавить в бортпитание редкие специи, молоко.

Однажды делегация из Афганистана по каталогу заказала креветки. Получив блюдо, гости поняли, что хотели получить что-то другое, так как креветки оказались маленькими. Возможно, они имели в виду омаров.

Во время саммита ШОС делегация из Китая заказала на борт для каждого члена дыню и килограмм орехов. Директор ЦБТ Салтанат Джолдошпаева убедила пассажиров, что не стоит есть дыню в самолете. Только с этим условием подготовили и вручили презенты.