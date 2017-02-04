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Общество

МЧС Кыргызстана рекомендует на пять дней отказаться от поездок по трассе Бишкек - Ош

МЧС Кыргызстана рекомендует с 4 по 8 февраля отказаться от поездок по лавиноопасным участкам трассы Бишкек - Ош.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в эти дни на автодороге, в частности на отрезке между 132-137-м километрами(перевал Тоо-Ашуу), а также на 198-м километре (перевал Отмок), 255-м километре (Токтогульский район Джалал-Абадской области) будет проведен принудительный спуск снежных лавин. Проезд временно закроют.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах трассы сохраняется угроза схода снежных лавин, не исключены заносы и гололедица.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44416/
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