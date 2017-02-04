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Общество

На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация

В Кыргызстане на проведение Общереспубликанского тестирования в ближайшие три года (2017-2019) претендует всего одна организация - Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

Тендер объявляли 13 января. Прием заявок завершился сегодня, 3 февраля. Поступила только одна.

На следующей неделе тендерная комиссия рассмотрит ее.

  • С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное - грантовое и контрактное, дистанционное).

Набравшие наивысшие баллы смогут поступить на бюджет и получить образовательный грант от государства. Ежегодно предоставляется 5 тысяч 705 грантовых мест.

С 2002 года организацией и проведением тестирования в Кыргызстане занималась независимая тестовая организация - ЦООМО.

В 2014-м Минобразования решило выбирать компанию для проведения ОРТ на следующие три года посредством тендера. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44404/
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