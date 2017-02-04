На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация

В Кыргызстане на проведение Общереспубликанского тестирования в ближайшие три года (2017-2019) претендует всего одна организация - Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.
Тендер объявляли 13 января. Прием заявок завершился сегодня, 3 февраля. Поступила только одна.
На следующей неделе тендерная комиссия рассмотрит ее.
Набравшие наивысшие баллы смогут поступить на бюджет и получить образовательный грант от государства. Ежегодно предоставляется 5 тысяч 705 грантовых мест.
С 2002 года организацией и проведением тестирования в Кыргызстане занималась независимая тестовая организация - ЦООМО.
В 2014-м Минобразования решило выбирать компанию для проведения ОРТ на следующие три года посредством тендера.