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Общество

Крушение «Боинга-747». 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что людям предоставят жилье в селе Манас Сокулукского района.

По данным кабмина, квартиры для временного проживания выделили в Бишкеке и Чуйской области. Там есть необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

На сегодня квартиры получили восемь семей, три оставшиеся в гостинице «Семетей» переедут в ближайшее время. 

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В настоящее время восстанавливается дом одной семьи, проживающей также в «Семетее». Здание частично повреждено в результате крушения самолета.

Всего в гостинице проживало 12 семей (или 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей).

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов оказались непригодными для проживания.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44398/
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