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Общество

На члена общества слепых возбудили уголовное дело по заявлению депутата

ГУВД Бишкека по заявлению депутата парламента Кыргызстана Дастана Бекешева возбудило уголовное дело на бывшего заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих (КОС и КОГ) Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение. 

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По данным ГУВД, правоохранительные органы проверили заявления Темирлана Ормукова о якобы совершении Бекешевым тяжких преступлений. В частности, получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с предпринимателей, занимавшихся продажей праворульных автомобилей, за лоббирование их интересов в ЖК КР, незаконную организацию митингов с целью смещения с поста председателя КОС и КОГ.

По результатам проверок доводы Ормукова не нашли подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела против Бекешева отказано за отсутствием в его действиях состава преступления.

При этом ГУВД теперь уже по заявлению депутата парламента в январе 2017 года возбудило уголовное дело в отношении Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.

Начато следствие.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44394/
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