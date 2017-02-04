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Общество

В Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого Валентина

Министерство образования и науки Кыргызстана не будет запрещать в День святого Валентина обмениваться открытками. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, с 10 по 18 февраля в Кыргызстане пройдет Неделя английского языка. В эти дни в образовательных организациях проведут открытые уроки для учеников 5-11-х классов «Английский – язык международного общения».

«Также в школах пройдут конкурсы, выставки, встречи и конференции, касающиеся культуры англоязычных стран. Одной из тем урока или школьного мероприятия может стать День святого Валентина», - сказали в ведомстве.

Отметим, в стране ежегодно поднимается вопрос празднования Дня святого Валентина. В 2016-м некоторым школьникам даже запрещали обмениваться открытками.

 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44390/
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