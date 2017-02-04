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Общество

Закупки без тендера до 700 тысяч сомов предлагают разрешить айыл окмоту

В Кыргызстане предлагают разрешить закупки без тендера до 700 тысяч сомов айыл окмоту. Законопроект внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша.

В регионах возникают трудности при исполнении требований закона о госзакупках. Основной причиной является отсутствие Интернета. К примеру, связи нет в 171 айыл окмоту. Кроме того, часто отключают электроэнергию. В результате возникают сложности при размещении на электронном портале информации о товарах и оказании услуг.

В связи с этим депутаты предлагает внести соответствующие поправки и разрешить сельским управам покупать товары и услуги без тендера до 700 тысяч сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44387/
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