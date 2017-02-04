10:49
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

Неделя-24: что вы могли пропустить

Кыргызстан едва пришел в себя после крушения «Боинга-747», как приключилась новая напасть: по республике покатилась волна, связанная с опасными играми подростков в социальных сетях. Ситуацию усугубило самоубийство восьмиклассника.

Осторожно: школа!

Третья учебная четверть в школах едва началась, а за неделю зарегистрировали три случая школьной поножовщины. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Что же происходит? Кто виноват? И что делать? Об этом - в материале «Драки в школе. Нож вместо ручки».

Одновременно с сообщениями о школьных драках по Бишкеку покатилась волна паники в связи с появлением в социальных сетях неких виртуальных игр, которые приводят к самоубийствам среди подростков. Тревогу забили в Министерстве образования и в милиции. ИА «24.kg» разбиралось в проблеме: «Группы смерти». Как уберечь детей».

Не остались в стороне от проблемы и международные организации. ЮНИСЕФ поделился с ИА «24.kg» советами по безопасному поведению в Сети. Как отметили в фонде, сейчас каждый третий ребенок в мире пользуется Интернетом. При этом 90 процентов молодых людей убеждены, что смогут избежать угроз, связанных с Сетью.

Какие книги стоит читать

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику «Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни – политике, экономике, бизнесе. В прошлый раз был Топ-5 книг о воспитании детей от министра Гульмиры Кудайбердиевой.Сегодня же в 12.00 своими литературными пристрастиями поделится посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Не пропустите!

Налог на роскошные авто

Министерство экономики Кыргызстана предлагает увеличить налог на роскошные автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров. Депутаты приступили к его обсуждению, но сразу выступили против: дескать, народ не выдержит удара по карману. Но так ли это на самом деле? Об этом - в рубрике «Взгляд».

Как рисовали первые сомы

Национальный банк выпустил в обращение обновленные банкноты четвертой серии. Кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр в странах СНГ. Дизайнер Дмитрий Лысогоров рассказал ИА «24.kg» много интересного о создании первых вариантов национальной валюты.

Шайбу! Шайбу!

В японском Саппоро 19-26 февраля пройдут VIII зимние Азиатские игры. На предыдущей Азиаде сборная Кыргызстана заняла в своем дивизионе первое место, выиграв шесть матчей из шести и забив 95 голов. Яркой игры ждут от нее и в этот раз. О подготовке к турниру и многом другом - в интервью ИА «24.kg» с главным тренером сборной Муратом Жакыповым.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44368/
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24: что вы могли пропустить
Неделя-24: что вы могли пропустить
Неделя-24: что вы могли пропустить
Популярные новости
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Секреты борта №1. Чем кормят президентов Секреты борта №1. Чем кормят президентов
«Группы смерти». Как уберечь детей «Группы смерти». Как уберечь детей
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе