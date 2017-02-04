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Общество

Рейтинг лучших для проживания стран составили в США

Сообщество InterNations, помогающее экспатам устроить жизнь в другой стране, составило рейтинг стран с наилучшим качеством жизни. Полный список опубликовал Business Insider.

Общество опросило 14,3 тысячи экспатов 174 национальностей, проживающих в 191 стране. Они должны были оценить страну проживания (в баллах - от 1 до 7) по 43 критериям, таким как безопасность, здравоохранение, отдых, путешествия.

  • Экспат - человек с гражданством одной страны, работающий по контракту в другой стране.

Всего в рейтинг попала 21 страна. Последнее место заняла Дания с 39-часовой рабочей неделей и проблемами с детским здравоохранением.

10. Швейцария. Доступное и качественное здравоохранение и образование, возможность найти работу. От более высокого места страну удерживает высокая стоимость жизни.

9. Германия. Страна пользуется популярностью среди экспатов. В ней достаточно легко найти работу.

8. Сингапур. Город-государство передвинулся в этом году с первого на восьмое место из-за роста стоимости жизни и доступности медицинской помощи.

7. Чехия. Страна стала хитом среди экспатов с детьми, так как в ней высоко оценивают невысокую стоимость ухода за детьми и образования. Как заявили 74 процента экспатов, образование в Чехии одно из самых доступных в мире.

6. Мальта. Страна очень популярна среди британцев из-за погодных условий и местной культуры.

5. Коста-Рика. Теплая погода, приятные местные жители. Как заявили 79 процентов респондентов, они чувствуют себя в местной культуре «как дома».

4. Испания. Страна славится хорошей погодой. Эмигранты высоко оценили простоту жизни в Испании. Они говорят, что дружелюбие и отношение местных жителей к иностранцам делает ее отличным местом для жизни.

3. Япония. Экспаты высоко оценивают транспортную инфраструктуру, миролюбие населения и качество медицинской помощи.

2. Австрия. Страна взлетела на вершину рейтинга благодаря наличию чистой воды и воздуха, личной безопасности. Кроме того, 72 процента респондентов высоко оценили транспортную инфраструктуру.

1. Тайвань. Ценится за качество медицинской помощи и ее доступность. По качеству жизни Тайвань занял первое место среди женщин-респондентов и второе - среди мужчин.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44355/
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