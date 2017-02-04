Что потребуют от осужденных за условно-досрочное освобождение

Госслужба исполнения наказаний предлагает сделать неотъемлемым условием для получения условно-досрочного освобождения (УДО) возмещение осужденным материального вреда. Поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы внесены на рассмотрение парламента.

Предусматривается, что осужденный должен возместить не менее половины материального ущерба, причиненного преступлением.

Основным новшеством законопроекта также является то, что в случае совершения осужденным нового преступления и принятия судом решения об отмене УДО повторно условно-досрочное освобождение не применяется.

«Данная норма будет способствовать самодисциплине осужденных», - уверены в ГСИН.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание свыше 900 осужденных, к которым ранее применялось условно-досрочное освобождение от наказания.

Кроме того, в целях предупреждения распространения общественно опасных заболеваний проектом закона установлено, что УДО применяется к осужденному, прошедшему курс лечения от наркотической или токсической зависимости, если она существует, и от туберкулеза.

Также предлагается расширить категории преступлений, за совершение которых осужденные не подлежат переводу в колонию-поселение (члены организованных криминальных группировок, ранее судимые за побег из мест лишения свободы или из–под стражи и другие).