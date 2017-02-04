«Группы смерти». В Бишкеке подростков спасают от суицида

Во всех четырех районах Бишкека прошли совещания с участием директоров школ и правоохранительных органов. Об этом сообщили в мэрии.

В Октябрьском районе Инспекция по делам несовершеннолетних совместно с 10-м управлением ГУВД выявила в парке имени Асанова при исполнении заданий провокационной игры в социальной сети «Инстаграм» пятерых несовершеннолетних и передала их в УВД района.

Примерно в 18.00 сотрудники УВД предотвратили попытку суицида несовершеннолетними, находящимися в нетрезвом состоянии.

В Свердловском районе обследовано девять интернет-клубов на предмет нахождения в них подростков после 22.00. Изучены истории посещения интернет-страниц опасного содержания. По результатам проверки выявлено восемь ребят. Трех из них передали родителям, пятерых доставили в Центр профилактики правонарушений.

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В Ленинском районе решено объявить месячник по усиленному контролю посещения школьниками компьютерных клубов.

Проведены беседы с администраторами компьютерных клубов о запрете на их посещение во время учебного процесса и после 22.00. Все они предупреждены о том, что при повторном выявлении несовершеннолетних в отношении руководства клубов будут применять административные меры вплоть до закрытия заведений.