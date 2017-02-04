Россия не предупредила Белоруссию о создании пограничной зоны

Россия приняла решение установить погранзону на границе с Белоруссией, не уведомив предварительно Минск. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии сообщают российские СМИ.

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей», — сообщают в МИД.

При этом отмечается, что «сейчас не стоит драматизировать ситуацию». И добавляют, что МИД Белоруссии изучает решение России о введении погранзоны.