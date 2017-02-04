Погода в Кыргызстане на 3 февраля: будет снег

В Кыргызстане ожидают снег. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -4 градусов, днем до +4. Ветер западный, 4-
День увеличится до 10 часов 1 минуты.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -3, днем до +4 градусов.
В Нарынской области температура воздуха до -15 ночью и до -7 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +6 градусов.
В Таласской области ночью до -8 градусов, днем до +4 градусов.