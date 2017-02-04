Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:
- Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики аппарата президента КР;
- Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента КР;
- Мира Карыбаева назначена советником президента Кыргызской Республики.
Окмотпресс: Подписано распоряжения:
- об освобождении Чынары Мамидиновой от должности статс-секретаря Министерства юстиции;
- об освобождении Аманкана Кенжебаева от должности акима Сокулукского района;
- об освобождении Тынарбека Супатаева от должности акима Кеминского района;
- об объявлении выговора заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову.