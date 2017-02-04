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Общество

Цех по изготовлению железобетонных опор построит ОАО «Востокэлектро»

ОАО «Востокэлектро» построит цех по изготовлению железобетонных опор, которые требуются предприятию в большом объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что только для замены деревянных и прогнивших опор ему необходимо более 1 тысячи изделий, не говоря уже о новом строительстве. «Церемония закладки капсулы цеха, в котором планируется открыть новые рабочие места, прошла на территории Балыкчинского РЭС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ОАО, планируется выпускать 5–10 опор в сутки. Ориентировочные затраты на оборудование и здание цеха составляют 7 миллионов сомов. По прогнозам энергетиков, затраты окупятся в течение года, так как себестоимость опор будет в два раза ниже, чем у производителей.

Отмечается, что ОАО «Востокэлектро» — первая компания, которая пошла на такой шаг и в дальнейшем запланировала расширять и увеличивать объемы производства. Также рассматривается возможность продажи железобетонных опор.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44320/
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