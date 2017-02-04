Депутаты Александровского кенеша недовольны главой айыл окмоту

Депутаты Александровского кенеша Московского района Чуйской области выступают против исполняющего обязанности главы айыл окмоту. Об этом ИА «24.kg» сообщили сами депутаты.

По их словам, глава Московского района Таалай Иманкулов своим приказом от 26 января 2017 года назначил исполняющим обязанности главы сельской управы Ибрагима Баги. Депутаты сообщают, что он не имеет стажа работы на руководящих должностях. По их мнению, это не позволяет ему возглавлять исполнительный орган.

Однако глава Московского района рассказал, что Ибрагим Баги имеет такой стаж, хоть и не смог уточнить, в какой именно должности тот работал.

«Он на прошлых выборах баллотировался на должность главы айыл окмоту, если бы не имел соответствующего стажа, то Центризбирком, думаю, не зарегистрировал бы его как кандидата», - сказал глава района.

Он добавил, что назначил его исполняющим обязанности до выборов, чтобы не было срыва хозяйственных работ.

Как рассказали в Центризбиркоме, выборы главы Александровского айыл окмоту состоятся 20 февраля 2017 года.

В Государственном агентстве по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям пояснили, что когда глава местной власти досрочно покидает свою должность, его обязанности временно исполняет первый заместитель. Если он не может этого сделать, обязанности переходят к ответственному секретарю. Если и секретарь не может, то привлекается другой человек.

Однако в приказе главы района не упомянуто, что ответственный секретарь не смог исполнять обязанности главы айыл окмоту.

В Госагентстве отметили, что критериев к кандидату на должность и.о. главы айыл окмоту нет.

«Но это не должен быть человек ранее судимый, несовершеннолетний, на худой конец, у него должно быть высшее образование», - сказал заведующий отделом правового обеспечения ГАМСУМО Султан Бакасов.