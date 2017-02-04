10:50
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

Заблокировать сайты, где учат «смертельным играм», просят премьер-министра Кыргызстана

Родительская общественность средней школы №2 города Таласа просит премьер-министра Кыргызстана заблокировать сайты, где учат «смертельным играм». Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Родители обеспокоены возрастающей популярностью интернет-игр. «Подростки регулярно посещают интернет-порталы, которые пропагандируют участие в таких «забавах». В подобных группах уже состоят десятки, а может быть, и сотни подростков Кыргызстана. Происходит активное проникновение игр суицидальной направленности, возможен всплеск детских самоубийств», - опасаются мамы и папы. 

Читайте по теме
«Группы смерти». Как уберечь детей

«Многие говорят, что во всем виноваты родители. Кто-то винит в бездействии школу и правоохранительные органы… Обвинять можно всех, но эффективность IT-противодействия зависит и от чистоты IT-пространства, и от обстановки в семьях, и от слаженности работы всех институтов власти и общественных отношений. Мы должны сплотиться вместе для защиты детей от IT-угроз, а органы государственной власти просто обязаны эту деятельность эффективно поддерживать и обеспечить централизацию работы», - говорится в сообщении.

«Родители, конечно, несут ответственность за своих детей, но сегодня тысячи ребят воспитываются бабушками и родственниками, так как их мамы и папы вынуждены работать далеко от дома, чтобы обеспечить семью. Убедительно просим на государственном уровне заняться решением данной проблемы», - написали в письме.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44314/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Курица-патриот научилась играть на синтезаторе
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
Американский учитель здоровается с каждым учеником по-разному
«Группы смерти». Закрыть аккаунты в соцсетях поручил премьер-министр Кыргызстана
«Группы смерти». В Бишкеке подростков спасают от суицида
В Дании сняли ролик о сходстве самых разных людей. В чем оно?
Житель Сочи выгравировал на зубах портреты Путина и Трампа
Уроки духовной и информационной безопасности в школах предлагают ввести против пропаганды суицида
В Бишкеке подростки рисуют синих китов на стенах
В Балыкчи повесился десятиклассник
Популярные новости
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Секреты борта №1. Чем кормят президентов Секреты борта №1. Чем кормят президентов
«Группы смерти». Как уберечь детей «Группы смерти». Как уберечь детей
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе