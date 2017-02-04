Заблокировать сайты, где учат «смертельным играм», просят премьер-министра Кыргызстана

Родительская общественность средней школы №2 города Таласа просит премьер-министра Кыргызстана заблокировать сайты, где учат «смертельным играм». Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Родители обеспокоены возрастающей популярностью интернет-игр. «Подростки регулярно посещают интернет-порталы, которые пропагандируют участие в таких «забавах». В подобных группах уже состоят десятки, а может быть, и сотни подростков Кыргызстана. Происходит активное проникновение игр суицидальной направленности, возможен всплеск детских самоубийств», - опасаются мамы и папы.

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«Многие говорят, что во всем виноваты родители. Кто-то винит в бездействии школу и правоохранительные органы… Обвинять можно всех, но эффективность IT-противодействия зависит и от чистоты IT-пространства, и от обстановки в семьях, и от слаженности работы всех институтов власти и общественных отношений. Мы должны сплотиться вместе для защиты детей от IT-угроз, а органы государственной власти просто обязаны эту деятельность эффективно поддерживать и обеспечить централизацию работы», - говорится в сообщении.

«Родители, конечно, несут ответственность за своих детей, но сегодня тысячи ребят воспитываются бабушками и родственниками, так как их мамы и папы вынуждены работать далеко от дома, чтобы обеспечить семью. Убедительно просим на государственном уровне заняться решением данной проблемы», - написали в письме.