10:50
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

Аэропорт «Манас» должен купить новые пожарные машины

Депутаты парламента Кыргызстана требуют от аэропорта «Манас» закупить новые пожарные машины. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Тазабек Икрамов.

По его словам, Министерству чрезвычайных ситуаций также следует требовать от школ и учебных заведений соблюдать правила противопожарной безопасности.

На вопрос парламентария, сколько в Бишкеке есть пожарных машин с высоким краном, замминистра ЧС ответил, что в стране всего одна такая машина, она находится в столице.

«До 2018 года мы хотим закупить три такие автомашины с высоким краном», - добавил замглавы МЧС Калыс Акматов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44313/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Секреты борта №1. Чем кормят президентов
Вновь задерживают рейсы в аэропорту «Ош» из-за тумана
Из аэропорта «Манас» ранее уже вывозили контрабанду
Рейсы из аэропорта «Манас» задерживают сами авиакомпании
Депутат Жогорку Кенеша назвал сотрудников аэропорта «Манас» «монстрами»
С Нового года аэропорт «Манас» запретит провоз Samsung Galaxy Note 7
Водитель катался по терминалу аэропорта Казани. Его не могли остановить
Аэропорт Оша перешел в штатный режим работы
Аэропорт в Тамчи будет работать круглый год
Руководство «Манаса» еще не подсчитало сумму ущерба от «атаки» телефонного террориста
Популярные новости
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Секреты борта №1. Чем кормят президентов Секреты борта №1. Чем кормят президентов
«Группы смерти». Как уберечь детей «Группы смерти». Как уберечь детей
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе