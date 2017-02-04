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Общество

Уроки духовной и информационной безопасности в школах предлагают ввести против пропаганды суицида

Против пропаганды суицида среди подростков нужно вводить в школах уроки духовности с основами информационной безопасности. Об этом ИА «24.kg» сообщил теолог Кадыр Маликов.

По его словам, запретив пользоваться компьютером, невозможно уберечь детей от пропаганды суицида, сект, насилия. «За ребенком невозможно уследить. Поэтому лучший контролер - духовный мир подростка, его ценностные ориентиры», - считает эксперт. 

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«Появление в соцсетях игр, пропагандирующих среди несовершеннолетних суицид, таких, как «Игры со смертью», «Тихий дом», «Синий кит», подтолкнуло власти к действиям. Но все специалисты признают, что IP-адреса, с которых подросткам поступают предложения вступать в «группы смерти», постоянно меняются, и технически блокировка практически невозможна. Власти должны были давно подготовить концепцию информационной и духовной безопасности нашей страны. С 2010 года прошло почти 7 лет», - сказал Кадыр Маликов.

«Войны в XXI веке в большей степени идут не на полях, а в интернет-пространстве, СМИ. На дворе век информационных технологий, мир давно идет вперед. В этих войнах используют разные межэтнические, религиозные, культурные факторы, не гнушаются ничем - от сект сатанизма до навязывания «новых» ценностей через моду, музыку, фильмы и так далее. Их цель - манипулирование сознанием, промывка мозгов, зомбирование, оболванивание, ложь», - добавил теолог.

  • «Но мы, как всегда, оказались не готовы. У нас до сих пор нет своих подразделений в структурах для ведения информационных сражений, нет специализированных патрулей или хакеров, защищающих духовные, культурные и другие ценности», - посетовал он. 

«Защитить детей можно тогда, когда у них есть вера в Творца, в то, что жизнь дана Богом и Он испытывает нас, кто лучше деяниями. Когда есть убеждение в том, что самоубийство - грех пред Богом, как и убийство других людей или подталкивание, доведение до самоубийства другого. Пока не будем прививать детям с малых лет крепкие нравственные и духовные ценности, правильное понимание цели жизни, никто не оградит детей от манипуляций извне, сатанинских сект, суицида, идей терроризма, распущенности и безнравственности», - резюмировал Кадыр Маликов. 
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44296/
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