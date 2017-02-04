Необратимым считают процесс борьбы с коррупцией в Совете обороны Кыргызстана

«Процесс борьбы с коррупцией становится необратимым», - заявил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

«Благодаря чему удалось достичь высоких результатов? Есть высокая политическая воля президента КР. И, кроме того, мы чувствуем полную и активную поддержку со стороны общества, активных граждан», - сказал Темир Джумакадыров.

«Мы резко сократили коррупционные проявления в отношении бизнеса. Есть серьезные шаги вперед и по госзакупкам», - добавил он.

«За последние пять лет проделана огромная работа, созданы все необходимые условия, чтобы кардинально сократить уровень коррупции в республике», - отметил Темир Джумакадыров.