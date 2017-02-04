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Общество

Лишившихся жилья в результате крушения «Боинга-747» разместят в квартирах и домах

«Людей, лишившихся жилья в результате авиакатастрофы самолета «Боинг-747», временно разместят в квартирах и домах», - сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на заседании правительственной комиссии для изучения причин авиакатастрофы.

Уточняется, что соответствующим министерствам и ведомствам поручено в оперативном порядке найти жилье, куда из гостиницы «Семетей» переедут жители пострадавшего поселка Дачи СУ.

«Нужно в короткие сроки решить вопрос переселения граждан в дома, которые расположены в транспортной доступности от места работы и учебы детей. Соответствующие министерства, полномочное представительство правительства в Чуйской области и органы местного самоуправления должны подготовить список квартир и домов, которые будут предложены на рассмотрение пострадавших граждан», - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Напомним, турецкая сторона выразила готовность оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44270/
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