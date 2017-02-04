10:52
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

Супервайзеров мобильных операторов в Джалал-Абадской области привлекут к ответственности

В Джалал-Абадской области супервайзеров мобильных операторов и детей, продающих сим-карты сотовых компаний в ночное время, привлекут к ответственности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По их данным, в ходе рейда «Подросток» в пригороде Джалал-Абада выявлены несовершеннолетние, которые в ночное время торговали сим-картами в пунктах общественного питания вдоль трассы Бишкек - Ош.

Материалы переданы в областную прокуратуру.

Также во время рейда выявлены факты, когда родители заставляли своих детей попрошайничать возле мечетей.

Как сообщается, в области на учете Инспекции по делам несовершеннолетних в настоящее время состоят 1 тысяча 669 детей, из них 986 - школьники, 21 - учащиеся лицеев, 18 - ученики колледжей, 664 ребенка нигде не учатся и не работают. 

  
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44260/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты обсудили поправки в Закон «Об электрической и почтовой связи»
С 1 февраля в Кыргызстане начнут отключать незарегистрированных абонентов сотовой связи
Певец Бек Борбиев грозит сотовым компаниям митингами, если они не исключат узбекский язык в службе поддержки
В Верховном суде утверждают, что на услуги связи за I квартал 2015 года потрачено всего 546 тысяч 318 сомов
Эрлан Абдылдаев: Кыргызстан готовится к подписанию рамочного соглашения по проекту CASA-1000
Персонификацию SIM-карт в Кыргызстане продлили до 8 августа 2015 года
Конституционная палата рассмотрит законность использования СОРМ правоохранительными органами
Жители села Даркум пожаловались чиновникам на отсутствие мобильной связи
Айнура Джурабаева: С марта 2015 года граждане КР увидят передачи с пометкой «По заказу Министерства культуры, информации и туризма»
В Кыргызстане выявлены факты продажи SIM-карт без регистрации
Популярные новости
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Секреты борта №1. Чем кормят президентов Секреты борта №1. Чем кормят президентов
«Группы смерти». Как уберечь детей «Группы смерти». Как уберечь детей
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе