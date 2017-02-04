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Общество

Пересмотреть соглашение с «Газпромом» требуют депутаты парламента Кыргызстана

Депутаты парламента Кыргызстана потребовали пересмотреть соглашение с «Газпромом» о передаче компании газотранспортной системы страны. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов.

По его словам, в 2014 году «Кыргызгаз» передали «Газпрому». Тогда руководство российской компании давало много обещаний. Так, планировалось в полтора раза снизить цену на газ, до конца 2016 года газифицировать 22 новостройки в Бишкеке, города Кант и Токмак в Чуйской области.

«Они обещали достроить газовую магистраль «Север - Юг». Но обещания не выполнены. Прошу правительство пересмотреть соглашение с «Газпромом». Конечно, они выполнили большую работу, построили шесть спорткомплексов. Правительство должно выяснить, почему не выполняются обещания. А если они будут их выполнять, то когда?» - заявил Зиядин Жамалдинов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44257/
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