Топ-5 книг по истории от посла России Андрея Крутько

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику « Топ-5 книг». В ней известные люди, политики, общественные деятели рассказывают о своих любимых книгах, книгах о различных сферах жизни — политике, экономике, бизнесе.

Сегодня о том, какие книги об истории Российского государства стоит почитать, рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрей Крутько.

1«История государства Российского» Николая Карамзина.

Многотомное сочинение, описывающее российскую историю начиная с древнейших времен до правления Ивана Грозного и Смутного времени. Это произведение благодаря высоким литературным достоинствам и научной скрупулезности автора открыло историю России для широкой образованной публики.

2«От Руси к России» Льва Гумилева.

Книга посвящена истории России от времен Рюрика до правления Петра I, все события и поступки исторических лиц объяснены с позиции разработанной автором пассионарной теории этногенеза. Написана образно, увлекательно и доходчиво.

3«Петр Первый» Алексея Толстого.

Сюжет следует за реальными историческими событиями рубежа XVII и XVIII веков — от смерти царя Федора Алексеевича практически до взятия русскими войсками Нарвы. На широком историческом материале показан переломный период в истории России, создание нового государства — Российской империи.

4«История Пугачевского бунта» Александра Пушкина.

Историческое сочинение великого русского поэта о событиях крестьянской войны 1773–1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева.

5«Борис Ельцин: от рассвета до заката» Александра Коржакова.

Воспоминания бывшего начальника службы безопасности президента России. Книга, содержащая описания скандальных эпизодов с участием Бориса Ельцина, вышла в 1997 году и стала бестселлером, вызвав большой резонанс. В 2004 году вышло продолжение — «Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие».

Если говорить о моих личных предпочтениях, то в большей степени люблю те книги, которые раскрывают различные грани человеческой натуры на фоне реальных исторических событий. Видимо, с высоты своего возраста мне интересны произведения, повествующие о времени и событиях, которые я пережил, или близкие к тому.

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Абстрагируясь от русской классики XIX века, хотел бы отметить произведения Михаила Булгакова. Его роман «Мастер и Маргарита», по моему мнению, «энциклопедия» если не российской, то советской городской жизни точно. У этого труда широчайший охват, глубокое философское содержание, он о самом главном в жизни каждого человека — о добре и зле, о вере и безверии. Михаил Булгаков с юмором и иронией рассказывает о современной ему эпохе, о государственной власти, и все это без злобной советофобии.

Могу порекомендовать библиофилам произведения советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Александра Твардовского, Михаила Шолохова. Молодым людям хотел бы посоветовать роман Николая Островского «Как закалялась сталь», так как при своей идеологизированности это произведение учит молодежь патриотизму, любви к родине, развивает волю, здоровую «закалку».

Из современных писателей увлекательно пишут Борис Акунин и Дмитрий Липскеров. Одно время я увлекался научной фантастикой, где в советском периоде «двуглавой вершиной» доминировали братья Стругацкие.