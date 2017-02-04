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Общество

Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг

ИА «24.kg» представляет новую рубрику, в которой иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, поделятся мнением о людях и столице Кыргызстана.

Открывает рубрику Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда, мама двух мальчиков.

— Что вас удивляет в нашей стране?

— Люди и природа. Кыргызстанцы открытые и всегда готовы прийти на помощь.

— О чем вы скучаете, чего вам не хватает здесь?

— Мне не хватает моих родных и близких. А еще многих ингредиентов в еде.

— У вас есть любимое место в Бишкеке?

— Парк «Ала-Арча».

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— Мне нравится разнообразие кухни. Правда, не знаю, можно ли некоторые блюда отнести к национальным. Любимые — это плов и шашлык. Но в силу того что я инструктор по фитнесу, не все, к сожалению, могу себе позволить. Говорят, здесь едят баранью голову… Это точно не для меня.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Я очарована местными жителями, они милые и приветливые, а разочарована теми людьми, кто работает в сфере обслуживания. Ну и самим его качеством. Например, в продуктовом магазине у меня на родине кассир консультирует, объясняет, что это за продукт, а здесь торопят пробить чек на кассе.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Если это было бы возможно, то образ жизни бишкекчан. Имею в виду изменения в сторону здоровых привычек.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44199/
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