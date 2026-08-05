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Общество

Глава Минздрава поблагодарил студентку КГМА, спасшую жизнь пострадавшему в ДТП

Фото МЗ. Министр здравоохранения поблагодарил студентку КГМА за спасение человека

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов встретился со студенткой 6-го курса Кыргызской государственной медицинской академии Адинай Кабеновой, которая оказала первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии и помогла сохранить ему жизнь до приезда скорой помощи.

Отметим, что авария произошла 3 августа в Боомском ущелье. Адинай Кабенова стала свидетелем ДТП и своевременно оказала пострадавшему необходимую помощь.

Во время встречи министр вручил студентке благодарственное письмо Минздрава, отметив ее профессионализм, решительность и неравнодушие.

«В медицине знания имеют огромное значение, но не менее важны человечность, готовность взять на себя ответственность и прийти на помощь в самый сложный момент. Адинай своим поступком доказала, что уже сегодня достойно носит звание будущего врача. Искренне благодарю ее за этот пример», — сказал Дамир Осмонов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/384267/
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