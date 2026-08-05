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Общество

Казахстанец пожаловался на требование взятки в КР. Милиция начала проверку

УОБДД Чуйской области начало служебное расследование по обращению казахстанца в социальных сетях.

Как сообщили в управлении по обеспечению дорожной безопасности, в социальных сетях мужчина, представившийся гражданином Казахстана, сообщил, что в ночь с 29 на 30 июля при выезде из Кыргызстана в Казахстан недалеко от границы его остановил сотрудник милиции.

«По его словам, сотрудник намекал на взятку и оказывал давление, в связи с чем он был вынужден дать деньги», — сообщили в УОБДД.

В милиции пообещали предоставить информацию по результатам служебного расследования.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/384260/
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