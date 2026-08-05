В Кыргызстане проходит чемпионат по стрельбе среди военнослужащих стран СНГ

5 августа состоялась церемония открытия чемпионата по стрельбе из штатного или табельного оружия. Как сообщили в Министерстве обороны, соревнование проводится в рамках XVII спартакиады среди военнослужащих дружественных армий стран СНГ.

Начальник главного управления повседневной деятельности войск Министерства обороны, полковник Алмазбек Кожошев отметил, что проведение чемпионата способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих, является эффективной площадкой для обмена опытом, развитию военно-прикладного спорта и укреплению боевого братства между вооруженными силами участников СНГ.

В ходе соревнований военнослужащие состязаются в личном и командном первенствах, выполняя упражнения по стрельбе из автомата АК-74 и пистолета Макарова.