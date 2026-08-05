Прием в вузы. Более 75 тысяч талонов подали абитуриенты в четырех турах

В ходе четырех туров летнего приема в высшие учебные заведения Кыргызстана от абитуриентов зарегистрировано около 75,3 тысячи электронных талонов, в том числе 25,7 тысячи — на бюджет и 49,6 тысячи — на контракт.
По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн» на 5 августа, вузы рекомендовали к зачислению около 48,5 тысячи абитуриентов.
Более 35 тысяч абитуриентов (или 73 процента от рекомендованных) подтвердили свое желание учиться на выбранной специальности. При этом 3,3 тысячи поступающих отозвали свои решения.
- Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова (12 тысяч 881),
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (11 тысяч 216),
- Ошский государственный университет (8 тысяч 67),
- Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева (5 тысяч 902),
- Бишкекский государственный университет имени Кусеина Карасаева (5 тысяч 755).
Топ вузов по зачислению выглядит так: