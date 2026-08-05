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Общество

Пенсионерам показали, сколько они реально получат после индексации

С 1 октября страховую часть пенсий в Кыргызстане увеличат на 20 процентов. Однако это не означает, что вся выплата каждого пенсионера вырастет на пятую часть. Об этом журналистам сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев.

Индексация коснется только страховой части пенсии. Базовая часть, гарантированная государством, при расчете прибавки учитываться не будет.

Например, если пенсионер получает 13 тысяч 170 сомов, из них 3 тысячи 170 сомов составляет базовая часть, а 10 тысяч сомов — страховая. После индексации прибавка составит 2 тысячи сомов, а общая пенсия вырастет до 15 тысяч 170 сомов.

Таким образом, фактический рост общей выплаты в этом примере составит около 15 процентов, а не 20.

Чтобы самостоятельно рассчитать прибавку, пенсионеру нужно определить размер страховой части своей пенсии и умножить его на 20 процентов. Базовую часть к расчету добавлять не следует.

Минимальный размер пенсии после индексации составит 8 тысяч 800 сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/384232/
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