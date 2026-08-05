Кому достается бесплатный гемодиализ: от смертей в очередях до уголовного дела

В Кыргызстане выявили многомиллионные нарушения при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа. Процедуры оформляли пациентам после их смерти и гражданам, находящимся за пределами страны.

Кроме того, выявили случаи, когда на одном аппарате «искусственная почка» одновременно регистрировали несколько сеансов. Отдельные частные клиники также оказывали услуги сверх мощности, предусмотренной лицензиями.

По данным Генпрокуратуры, ущерб государству оценили в 226 миллионов 967 тысяч сомов.

Что такое гемодиализ, кому он показан и есть ли очередь на процедуру, в материале 24.kg.

Что такое гемодиализ

Основная цель — удаление из крови продуктов обмена веществ, избытка жидкости и токсинов, когда почки больше не могут эффективно выполнять свои функции.

Гемодиализ — это медицинская процедура, предназначенная для воспроизведения естественных функций здоровых почек.

Во время процедуры кровь фильтруют вне тела с помощью диализного аппарата. В нем кровь проходит через синтетический фильтр. Он действует как искусственная почка, удаляя продукты распада и избыток жидкости и сохраняя необходимые компоненты крови, такие как эритроциты и белки. Очищенная кровь возвращается в организм.

Процесс занимает от трех до пяти часов и, как правило, проводится три раза в неделю. Это сильно ограничивает жизнь пациентов, но продлевает ее.

Кому показана процедура

Гемодиализ жизненно важен для людей, страдающих хронической болезнью почек (ХБП) или их острым повреждением.

По данным Министерства здравоохранения, еженедельно 20 человек переходят на заместительную почечную терапию методом гемодиализа.

Неуклонный рост числа пациентов с ХБП отмечается не только в республике, но и во всем мире. Причин потерь функций почек, по словам медиков, много.

Среди них — врожденные патологии, сахарный диабет, инфекционные заболевания и другое.

Зачастую люди слишком поздно обращаются к докторам, поэтому медики призывают регулярно ходить на профилактический осмотр.

Сколько это стоит и есть ли очередь

Затраты республиканского бюджета

составляют

936 тысяч сомов на год на одного пациента при стоимости сеанса 6,5 тысячи.

Исходя из этих данных, сумма ущерба, озвученная Генпрокуратурой, сопоставима с годовым лечением 242 пациентов.

За такие деньги можно было провести почти 35 тысяч процедур гемодиализа.

До 2019 года в Кыргызстане существовало разделение на бюджетных и льготных пациентов. Бесплатное лечение получали только те, кто попадал в ограниченную бюджетную программу. Часть пациентов лечили по схеме частичного государственного возмещения: из бюджета оплачивали часть стоимости сеанса, остальное пациенты покрывали сами.

Например, в 2016-2017 годах ФОМС возмещал 4,5 тысячи сомов за сеанс, а пациенты доплачивали 2–2,5 тысячи из собственного кармана.

Неохваченным приходилось платить за процедуру самим и ждать, когда освободится место в связи с трансплантацией органа либо смертью другого пациента.

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Некоторые больные пропускали процедуры, не имея возможности оплатить их. Кто-то умирал, не дождавшись очереди.

С 1 января 2020 года в стране отменили разделение пациентов на бюджетную и льготную категории. Гемодиализ стали предоставлять без сооплаты всем пациентам, включенным в единый регистр. Люди получили право самостоятельно выбирать государственный или частный диализный центр.

Однако на практике все еще сохранялась очередь: не все нуждающиеся сразу попадали в программу из-за ограниченного финансирования.

В 2022 году представитель Минздрава заявила , что гемодиализ предоставляют бесплатно всем нуждающимся, а очереди на лечение ликвидировали.

Сейчас еженедельно по средам заседает специальная комиссия, которая сразу переводит нуждающихся в диализные клиники.

Сколько человек получает диализ

В марте 2026 года на заседании парламентского комитета министр здравоохранения Дамир Осмонов

озвучил

, что услуги гемодиализа в Кыргызстане получает 4 тысячи 478 человек.

Число таких пациентов ежегодно растет.

Для сравнения: в 2024-м, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, в реестре числилось 2 тысячи 608 пациентов, в начале 2020 года бесплатный диализ получали только 1,2 тысячи пациентов.

Соответственно, растут и финансовые затраты.

Если в 2023-м сеансы гемодиализа профинансировали на 2 миллиарда 237,4 миллиона сомов, то в 2025 году в республиканском бюджете на это закладывали около 3,5 миллиарда.

Где можно получить гемодиализ

Всего в республике услуги гемодиализа

оказывают

54 учреждения, в том числе два государственных, четыре — на условиях государственно-частного партнерства и 48 — частные центры. В том числе в:

Бишкеке — 11 центров;

Иссык-Кульской области — 5;

Джалал-Абадской — 8;

Таласской — 3;

Нарынской — 3;

Ошской — 6;

Баткенской — 6;

Чуйской — 6.

На сайте ФОМС указаны контакты гемодиализных центров.

Есть ли альтернатива

Помимо гемодиализа, есть другой вариант — перитонеальный диализ. Для очищения крови используют брюшину пациента. Процедуры можно проводить дома самостоятельно после обучения. Не нужно ездить в диализный центр три раза в неделю, однако метод подходит не всем и требует строгого соблюдения стерильности из-за риска инфекций.

В Кыргызстане есть оба метода диализа. Перитонеальный, по словам докторов, предпочтителен детям. Его бы предлагали и взрослым, но в большинстве случаев люди предпочитают гемодиализ, когда им не нужно ничего делать самим.

Альтернатива — трансплантация почки.

Это, по расчетам Минздрава, обходится республиканскому бюджету дешевле, чем гемодиализ, а качество жизни пациентов после операции заметно улучшается.

Хотя и пересадка не панацея. Известны случаи, когда пациенты вынужденно возвращались на программный диализ.