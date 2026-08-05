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Общество

В геопарке Мадыген ученые из разных стран начали изучать историю Земли

Фото из интернета. Геопарк Мадыген в Баткене

В геопарке Мадыген в Баткенской области началась международная геолого-палеонтологическая экспедиция. Она продлится до конца августа и объединит специалистов из Кыргызстана, Германии, Великобритании и других стран. Об этом сообщается на сайте Тянь-Шаньского геологического общества Кыргызстана.

Вместе с экспедицией пройдет научно-прикладная летняя школа по геологии. В работе участвуют палеонтологи, изучающие позвоночных, беспозвоночных, микрофауну и древние растения, а также структурные геологи, седиментологи и гидрогеологи.

Главная задача экспедиции — провести раскопки на участках, содержащих окаменелости. Ученые также составят геологическую карту центральной части геопарка в масштабе 1:25 000 и опишут новые геологические разрезы.

Эти работы помогут уточнить, как формировались осадочные породы и развивались древние водоемы на территории нынешнего Мадыгена.

Мадыген известен почти непрерывной геологической летописью, охватывающей около 500 миллионов лет истории Земли. В породах региона сохранились остатки древних растений, насекомых, рыб и редких пресмыкающихся. Благодаря этому ученые могут прослеживать изменения жизни и природной среды на протяжении разных геологических эпох.

Одной из самых известных находок является Sharovipteryx mirabilis — небольшая триасовая рептилия, у которой, предположительно, были перепонки на задних конечностях, позволявшие ей планировать. Единственный известный экземпляр этого животного обнаружили именно в Мадыгене.

Здесь также нашли отпечатки загадочной древней рептилии Longisquama insignis. Кроме того, на территории формации выявлены около 500 видов ископаемых насекомых и 12 эндемичных позвоночных, то есть животных, находки которых связаны именно с этим районом.

Формация Мадыген считается важным эталонным геологическим объектом среднего и позднего триаса. Уникальные разрезы позволяют исследовать восстановление наземных и пресноводных экосистем после крупнейшего массового вымирания в конце пермского периода.

Работа в полевых условиях начнется после размещения участников в лагере. С 7 по 14 августа запланированы ежедневные выезды на расстояние до 10 километров от лагеря. Во второй половине экспедиции ученые будут исследовать участки в радиусе до 30 километров.

Собранные образцы и данные будут обрабатывать непосредственно в лагере. Итоги полевых работ планируют обсудить на заключительной конференции в Оше 30 августа. Следовательно, сейчас речь идет о начале исследований, а не о новых подтвержденных открытиях.

Среди партнеров экспедиции указаны Международная программа ЮНЕСКО по геонаукам, Музей естественной истории Хемница, Фрайбергский технический университет, Боннский университет и кыргызстанские научные организации. Полевой лагерь расположен примерно в 70 километрах от Баткена и в 300 километрах от Оша.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/384211/
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