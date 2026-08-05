Таиланд ускорит депортацию иностранцев, нарушающих местные нормы поведения

В Таиланде готовят изменения в иммиграционные правила, которые позволят ускоренно депортировать некоторые категории иностранных граждан. В их числе — иностранцы, демонстрирующие неуважение к общественным нормам поведения, культуре и культурно-историческим объектам страны. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
По словам вице-премьера Таиланда по юридическим вопросам Пакон Нинпрапхан, решение о внесении изменений кабинет министров принял 17 июля 2026 года по инициативе премьер-министра Анутхина Чанвиракуна.
Сообщается, что в первую очередь ускоренную депортацию будут применять к иностранцам, которые незаконно въехали в Таиланд или остались в стране после окончания срока действия визы или разрешения на пребывание.
В отдельную категорию вошли иностранцы, задержанные за незаконную трудовую деятельность или ведение бизнеса без разрешений.
Кроме того, новые правила распространят на иностранцев, которые своими действиями демонстрируют неуважение к принятым в Таиланде общественным нормам поведения, культуре и культурно-историческим объектам страны.
Изменения коснутся и иностранцев, совершивших уголовные преступления. Как и прежде, депортация в таких случаях будет возможна после отбытия наказания по приговору тайского суда. Однако после освобождения из тюрьмы депортация должна состояться не позднее 30 дней.
Согласно предлагаемым изменениям, правительство Таиланда сможет оплачивать билеты депортируемым за счет государственных средств. Власти считают, что длительное содержание иностранца зачастую обходится дороже, чем авиабилет на родину.
Напомним, в Кыргызстане также усиливают контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства и правил пребывания в стране. Президент Садыр Жапаров поручил усилить работу в этом направлении.
По его словам, только за последние месяцы из КР выдворили более трех тысяч иностранных граждан.
Кроме того, несколько граждан Китая депортировали из страны за неоднократные нарушения общественного порядка в Бишкеке. При этом милиция не уточнила количество выдворенных и обстоятельства совершенных ими правонарушений.