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Общество

Датская принцесса Изабелла пошла служить в армию

Фото из интернета

Девятнадцатилетняя старшая дочь датской королевской четы прибыла в казармы близ города Слагельсе, где она будет 11 месяцев служить в гвардейском гусарском полку, сообщает DW.

Кроме нее, служить в датскую армию в нынешнем году отправились еще 1,6 тысячи молодых мужчин и женщин.

В связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе срок военной службы в Дании продлен с первоначальных четырех месяцев до 11. Воинскому призыву в стране подлежат также женщины с 18 лет. Датские СМИ, ссылаясь на королевский двор, сообщили, что принцесса Изабелла откажется от жалования во время военной службы.

Ее брат, наследник престола Кристиан, также проходил военную службу в Слагельсе. После этого принц прошлым летом начал обучение на лейтенанта.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/384056/
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