В Казахстане хотят изменить правила въезда для иностранцев

Иностранцы будут получать электронные разрешения на въезд в Казахстан. Такие изменения предложило Министерство внутренних дел, опубликовав проект поправок в правила въезда и пребывания иммигрантов на портале «Открытые НПА».

По данным Tengrinews, документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Проект предусматривает выдачу электронных разрешений на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В МВД считают, что новый механизм позволит сделать миграционный контроль более эффективным.

«Обеспечивается прозрачность, оперативность и полнота учета миграционных потоков», — говорится в проекте.

Ожидается, что электронный формат поможет вести более точный учет въезжающих в страну иностранцев, а также автоматизировать часть миграционных процедур.

Проект также предусматривает дифференцированную плату за оформление электронного разрешения. Эти средства планируют использовать для обеспечения стабильной работы цифровой системы.

Запуск новой системы планируется проводить постепенно. По данным МВД, внедрение электронных разрешений рассчитано на период с августа по декабрь 2026 года.

Такой график, как считают разработчики проекта, позволит подготовить логистические мощности и пограничную инфраструктуру к работе в новом формате на всех типах пунктов пропуска.