Кыргызское море вместо Иссык-Куля? Что обсуждают в соцсетях

В социальных сетях обсуждают необычное предложение — называть Иссык-Куль Кыргызским морем. Дискуссия разгорелась на фоне проведения на озере этапа чемпионата мира UIM F1H2O — «Формулы-1 на воде».

Одним из первых с такой идеей выступил активный пользователь Facebook Ержан Сулейман. Он предложил использовать название Кыргызское море как символ национальной идентичности. По его мнению, такое название подчеркнуло бы национальную принадлежность озера. Он считает, что для кыргызстанцев Иссык-Куль по своему масштабу и значению давно воспринимается не просто как озеро.

Он также обратил внимание на международное название озера — Issyk-Kul. По его мнению, человеку, который не знает кыргызского языка, это название само по себе не дает понимания, что речь идет о национальном символе Кыргызстана.

Идею поддержал пользователь Адилет Калыгулов. Он считает, что речь идет не столько о буквальном переименовании географического объекта, сколько о национальном самосознании.

«Это не просто смена названия. Это вопрос самопознания народа, уважения к своей истории и духовного наследия, которое мы оставим будущим поколениям», — написал Адилет Калыгулов.

Он отметил, что Иссык-Куль на протяжении веков был одним из главных символов кыргызского народа. По его мнению, название Кыргызское море могло бы стать еще одним национальным символом. Он также напомнил, что в мире есть водоемы, которые с географической точки зрения являются озерами, но называются морями.

«Каспийское море, Аральское море и Мертвое море — это примеры того, что слово «море» в названии не обязательно означает часть океана», — отметил он.

При этом предложение вызвало немало критики. Многие пользователи считают, что историческое название Иссык-Куля менять не нужно.

«Озеро пусть остается озером», — написал один из участников обсуждения.

Другие комментаторы считают, что новое название не имеет практического смысла. Некоторые пользователи также напомнили о возможных последствиях официального переименования. По их мнению, пришлось бы менять документы, карты, вывески и другие материалы, связанные с названием водоема.

В комментариях звучали и компромиссные предложения: оставить официальное название Иссык-Куль, а выражение «Кыргызское море» использовать как неофициальное или художественное. Нашлись и те, кто отнесся к идее с юмором. Некоторые пользователи предложили называть водоем Кыргызским океаном.

На фоне дискуссии о возможном названии Кыргызское море востоковед Болот Жусуп напомнил о другой версии происхождения самого названия «Ысык-Көл».

По его мнению, название связано не с температурой воды, как принято считать сегодня, а с древним значением слова «ыйык» — «священный».

Болот Жусуп обращает внимание на закономерные изменения звуков в тюркских языках и приводит ряд примеров: «адык — азык — айык», «адак — азак — аяк», «ыдык — ызых — ыйык». По его версии, слово «ысык» могло сохраниться в более древней форме и быть связано со словом «ыйык».

«Таким образом, Иссык-Куль получил свое название не из-за теплоты или того, что зимой не замерзает, а потому, что был священным для предков», — пишет востоковед.

В подтверждение своей версии Болот Жусуп также приводит сведения из записей китайского буддийского монаха, переводчика и путешественника Сюаньцзана, который в 630 году проезжал через район Иссык-Куля по пути в Индию.

По словам востоковеда, Сюаньцзан описал водоем как «великое, большое чистое озеро». В его записях также упоминаются названия, которые можно перевести как «горячее море/озеро» или «соленое море/озеро». При этом Болот Жусуп уточняет, что использованный в древнем тексте иероглиф, который переводится как «море», не обязательно соответствует современному пониманию этого слова.

В записях Сюаньцзана особое внимание уделено отношению местных жителей к озеру. Путешественник писал, что люди почитали его, молились и просили счастья, а также не решались ловить в нем рыбу.

«В его записях говорится и о святости этого озера, и о его теплоте», — отмечает Болот Жусуп.