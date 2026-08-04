Пустующие участки на самозахваченных землях могут попасть под амнистию

В Кыргызстане предлагают расширить действие земельной амнистии на участки без построек, расположенные среди хаотичной застройки, сформировавшейся до 1 декабря 2021 года. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Для рассмотрения вопросов легализации таких земель предлагается создать государственную комиссию. Ее состав и порядок работы будет определять президент.

Из действующего положения хотят исключить требование предоставлять отдельные правоустанавливающие документы, государственные акты на земельные доли и документы о трансформации орошаемых земель.

После утверждения местными властями перечня объектов земельной амнистии сами участки и прилегающие территории будут автоматически переводиться в категорию земель населенных пунктов. Это коснется дорог, улиц, тротуаров, проездов, зеленых зон, арыков, парков, скверов и других территорий общего пользования. Согласие собственников для такой трансформации не потребуется.

Кроме того, индивидуальные дома, построенные на объектах земельной амнистии, а также дома в населенных пунктах без документов на землю предлагается признавать жилыми строениями в упрощенном порядке.

Авторы проекта отмечают, что изменения должны устранить разночтения при проведении земельной амнистии и привести действующий порядок в соответствие с новым законодательством. Дополнительных расходов из бюджета не потребуется.