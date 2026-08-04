Чтобы всем было неплохо. Как уменьшить неудобства от перекрытия дорог

Частый приезд в Кыргызстан правительственных делегаций — это хорошо или плохо? Конечно, это несет в основном позитив. Больше встреч, больше решений, больше узнаваемость и авторитет республики на международной арене.

Однако есть моменты, которые вызывают у жителей Бишкека, равно как и у гостей Иссык-Куля, критическую реакцию. Связано это с длительным перекрытием дорог, из-за чего люди могут по несколько часов стоять в пробках, терять время, опаздывать на работу или в другие места. Понятно, что происходит это по необходимости, но все равно мало кому нравится. Кстати, иностранные туристы тоже страдают из-за стояния в пробках, и это негативно сказывается на имидже туристической страны, который мы стараемся продвигать.

Бишкек, так же как и Иссык-Куль, в последнее время становится местом частых визитов высоких иностранных гостей, и их число объективно будет увеличиваться. Мы ведь хотим гордиться своим развитием, делиться достигнутым с гостями, принимать международные делегации, видеть больше высокопоставленных чиновников, туристов, богатых и разных.

Значит ли это, что будет больше перекрытий дорог, пробок и неудобств для граждан?

Если оставлять все как есть, то, скорее всего, да. Однако очень хочется надеяться, что гордость за республику может обходиться без увеличения проблем для людей.

Как решается такая задача в других городах мира?

Бишкек не единственный город, куда приезжают президенты, министры, генсеки и другие высокие гости. Множество городов мира регулярно принимают у себя такие делегации и относительно успешно научились решать сопутствующие вопросы логистики и безопасности.

Скажем сразу, полностью перекрытий дорог (за исключением, пожалуй, только Японии) еще никто не избежал. В этой стране дороги не перекрываются, а правительственные кортежи двигаются в общем потоке, путем вежливых запросов охранников, наполовину высунувшихся из машин, вливаясь в общий трафик.

Фото из интернета. Япония

Во всех остальных мировых столицах дороги перекрывают ради высоких делегаций, и это всегда создает пробки и неудобства для местных жителей. Однако есть важный нюанс. Уровень жесткости перекрытий и организация процесса сильно различаются в зависимости от государства, и это имеет большое значение.

Согласитесь, есть разница, когда дороги перекрывают на короткие 1-5 минут, а когда на долгие 30-40 минут, а порой и на несколько часов.

Мне, например, приходилось видеть, как работает полиция в Женеве (Швейцария). Это небольшой город (по размерам примерно в 10 раз меньше Бишкека), где находятся европейская штаб-квартира ООН, штаб-квартира ВТО и многие другие международные организации. Там очень часто проходят различные международные встречи, приезжают президенты, министры, высокопоставленные делегации.

Женева практически в режиме non stop круглый год принимает высокопоставленных иностранных гостей, и это не парализует город.

Для обычных министров дороги вообще не перекрывают. Правительственные кортежи обычно проезжают в общем потоке, и лишь ради самых высоких гостей осуществляется недолгое перекрытие перекрестков.

Примерно то же самое я наблюдал в Вашингтоне. Проезд больших правительственных лимузинов, где сидели вип-чиновники, проходил с очень быстрым (буквально на 1-2 минуты) перекрытием прилегающих дорог, которые открылись сразу после прохода последней машины из кортежа.

Есть другие подходы. Например, Москва. По мировым меркам там достаточно жесткие правила. Кутузовский проспект или Новый Арбат могут полностью перекрывать задолго до проезда кортежа и держать закрытыми до часа и более. Общественный транспорт тоже останавливают, а люди стоят в глухих заторах.

Тем не менее во многих столицах мира все же применяются гораздо более гибкие методы. Один из часто применяемых способов — «динамическое перекрытие» дорог. В Париже и Лондоне кортежи обычно сопровождаются полицией на мотоциклах, которая перекрывает съезды и перекрестки по ходу движения кортежа буквально за пару минут до его проезда. Дороги открывают сразу после прохождения автомобилей.

В Дубае для проезда правительственных кортежей применяется принцип «зеленой волны». Вместо физических барьеров полиция использует интеллектуальную систему управления светофорами. Поток машин на перекрестке останавливается красным светом непосредственно за 30-60 секунд до приближения кортежа.

Кроме того, применяются «динамические коридоры», где опережающий эскорт из полицейских авто временно блокирует нужные съезды и развязки прямо перед проездом колонны.

Потом идет мгновенное открытие дорог после того, как замыкающий автомобиль кортежа пересекает перекресток, а «умная» система RTA моментально переключает светофоры в режим компенсации, увеличивая время зеленого света для застоявшихся направлений, чтобы убрать скопившийся за минуту трафик.

Следует добавить, что в вышеперечисленных городах иногда все же бывает полное закрытие дорог. Но происходит это в случае особо важных визитов, при необходимости обеспечения чрезвычайных мер безопасности для мировых лидеров. Бывает так крайне редко и является, скорее, исключением, чем правилом.

Мы хотим видеть Бишкек развитым, красивым, удобным и модным городом. То же касается нашей жемчужины Иссык-Куля и других мест. Тотальное перекрытие дорог с глухими заторами, опаздывающими и ругающимися водителями машин, равно как и уставшими пассажирами автобусов, явно не соответствует такому образу.

Фото из интернета. ОАЭ, Дубай

А это значит, что желательно изучать опыт городов мира и начать применять у нас наиболее передовые технологии.

Из того, что лежит на поверхности, уже в ближайшее время можно было бы в комплексе или по отдельности начать тестировать и пытаться внедрить следующие методы:

«динамическое перекрытие»: по ходу движения кортежа за 2-3 минуты заранее перекрываются прилегающие перекрестки. Дороги открывают сразу после прохождения машин;

«зеленая волна»: используется интеллектуальная система управления светофорами. Поток авто на перекрестке останавливается красным светом за 1-2 минуты до приближения кортежа. В последующем включается режим компенсации, увеличивая время зеленого света для рассеивания возникших заторов;

использование вертолетов для доставки вип-гостей к месту назначения. В этом случае дороги вообще не перекрываются, а участники дорожного движения никак не страдают;

цифровые решения (предупреждения): водителей заранее предупреждают через мобильные приложения, навигаторы («Яндекс», Google Maps, 2GIS), чтобы люди могли объехать какой-то район, а сами приложения могли бы заранее прокладывать оптимальный маршрут движения для водителей;

проектирование и строительство (либо модернизация) альтернативных дорог и/или маршрутов с прицелом запуска по ним правительственных кортежей, в то время как центральные трассы перекрываться не будут.

Стремление к созданию удобного, красивого и современного города как-то мало вяжется с устаревшими методами длительного перекрытия дорог. С этим обязательно надо что-то делать. Безопасность и удобство гостей не должны резко контрастировать с неудобствами для людей. Мировой опыт показывает, что можно существенно гармонизировать эти два фактора, сопутствующие приезду иностранных делегаций, количество которых будет расти по мере дальнейшего развития Кыргызстана.

Сделать как в Японии у нас вряд ли выйдет, но если сделать как в Дубае, то было бы тоже неплохо.