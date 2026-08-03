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Общество

ООН: Экстремальная жара в мире может продлиться до октября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредили о начале периода аномально высоких температур на планете.

По прогнозам экспертов, усиливающееся климатическое явление Эль-Ниньо достигнет высокой интенсивности с августа по октябрь 2026 года и приведет к новым температурным рекордам.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир уже сталкивается с последствиями экстремальных погодных явлений — от рекордных волн жары и максимумов температуры мирового океана до масштабных лесных пожаров в Испании и Франции.

Глава ООН охарактеризовал аномальную жару как фактор повышенной опасности, вызывающий перегрузку систем здравоохранения, энергетики и транспортной инфраструктуры. В связи с этим генсек призвал правительства отказаться от новых проектов по добыче угля, нефти и газа, а также сосредоточиться на четырех ключевых направлениях: развитии систем раннего предупреждения, защите условий труда в период жары, адаптации городской среды и переходе на чистую энергетику.

По данным ВМО, в ближайшие месяцы температура воздуха окажется выше нормы практически на всей суше Земли. Перестройка режима осадков спровоцирует аномальные засухи в одних регионах и стихийные бедствия в других.

Наиболее высокие температурные показатели ожидаются в Африке, Южной Европе, на Аравийском полуострове, Индийском субконтиненте, в Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна и Новой Зеландии.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383984/
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