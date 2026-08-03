В городе Ош заново строят школу имени Ломоносова, имеющую вековую историю

На месте демонтированного здания школы имени Михаила Ломоносова, в городе Оше, имеющей вековую историю, ведется строительство новой современной школы на 750 ученических мест. Об этом сообщает Минстрой.

Строительство объекта началось в феврале текущего года. На сегодня основные конструкции четырехэтажного здания возведены, на первом и втором этажах ведутся внутренние отделочные работы.

Согласно проекту, общая площадь школы составит 10 тысяч 896 квадратных метров. Здание будет состоять из четырех блоков и четырех этажей с подвальным помещением.

В новой школе предусмотрены 37 учебных классов, лаборатории, библиотека, столовая, кабинеты трудового обучения, медицинский кабинет, актовый зал и современный спортивный зал со всеми необходимыми условиями.