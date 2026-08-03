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Общество

В Бишкеке презентуют серию почтовых марок к 100-летию первого музея Кыргызстана

11 августа в Мемориальном доме-музее имени Михаила Фрунзе состоится торжественная церемония презентации серии юбилейных почтовых марок, посвященной 100-летию первого музея Кыргызстана. Об этом сообщает Минкультуры.

Юбилейная серия представляет собой специальный филателистический выпуск, отражающий вековую историю первого музея Кыргызстана. На почтовых марках изображены страницы истории музея, жизненный путь выдающегося государственного и военного деятеля Михаила Фрунзе, историческое здание музея, а также художественные образы, связанные с периодом становления кыргызской государственности.

Новая серия почтовых марок представляет ценность не только для филателистов, но и для всех, кто интересуется историей и культурным наследием Кыргызстана. Кроме того, выпуск обладает высокой коллекционной и сувенирной ценностью.

Приобрести юбилейную серию почтовых марок можно в Мемориальном доме-музее имени Михаила Фрунзе.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383976/
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