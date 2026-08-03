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Общество

В Джалал-Абадской области остановили строительство кирпичного завода

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области приостановлено строительство кирпичного завода из-за выявленных нарушений законодательства.

Как сообщили в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана, на территории Акманского айыльного аймака строительство объекта велось без получения необходимых архитектурно-разрешительных документов и прохождения обязательной государственной экспертизы.

В ведомстве отметили, что строительство производственного объекта без соблюдения экологических, технических требований и норм безопасности может представлять угрозу для окружающей среды и безопасности граждан.

Ранее специалисты регионального управления неоднократно выдавали предупреждения о необходимости остановить строительные работы, но монтажные работы продолжались.

В отношении ОсОО «Мадина Компани», осуществлявшего строительство, составлен акт, выдано предписание о полном прекращении работ и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383970/
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