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Общество

Ущелье Кырчын заваливают мусором. Блогер призвал убрать придорожные контейнеры

Кырчынское ущелье на Иссык-Куле оказалось завалено мусором. На проблему обратил внимание блогер Эртай Искаков, опубликовавший кадры переполненных контейнеров вдоль дороги.

По его словам, часть отходов оставляют местные предприниматели. Вместо заключения договора со службой вывоза мусора они выбрасывают отходы в контейнеры, установленные для туристов. В результате баки быстро переполняются, а мусор разносится по территории.

Автор обращения призвал бизнес самостоятельно организовать регулярный вывоз отходов и не превращать придорожные контейнеры в стихийные свалки.

Претензии прозвучали и в адрес туристов. Отдыхающих попросили не оставлять мусор в горах, а забирать его с собой и выбрасывать уже в населенных пунктах.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — отметил автор публикации. По его мнению, придорожные контейнеры стоит убрать, поскольку они лишь становятся местом скопления отходов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383962/
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