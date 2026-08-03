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Общество

На Иссык-Куле остановили строительство из-за незаконных мансардных этажей

На Иссык-Куле приостановлены строительные работы на территории зоны отдыха «Фемили Резорт» после выявления нарушений градостроительного законодательства.

Проверку объекта провело региональное управление по Иссык-Кульской области Департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Минстрое по предписанию Бишкекской экологической прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в шести блоках объекта были возведены дополнительные мансардные этажи без внесения изменений в утвержденную проектную документацию и получения необходимых разрешений.

По данным ведомства, такие работы являются нарушением требований Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре».

В отношении ОсОО «Бекем Строй», проводившего строительные работы, составлены соответствующие документы, выдано предписание об устранении нарушений и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.

пресс-службы Минстроя КР
Фото пресс-службы Минстроя КР. Строительство на объекте приостановлено до полного устранения нарушений и приведения здания в соответствие с законодательством

Строительство на объекте приостановлено до полного устранения нарушений и приведения здания в соответствие с законодательством.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383959/
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