Впервые за 70 лет: тигрицу выпустили на волю в Казахстане

В Казахстане впервые за более чем 70 лет выпустили амурского тигра в его исторический ареал. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, амурскую тигрицу выпустили в государственном природном резервате «Иле-Балхаш». Это произошло впервые после исчезновения тигров на территории Казахстана более 70 лет назад и стало первым этапом программы по восстановлению их популяции.

Перед этим тигрица прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека. Специалисты подтвердили, что тигрица готова к самостоятельной жизни в дикой природе.

Перед выпуском ее оснастили современным спутниковым GPS/GSM-ошейником. Благодаря ему, а также фотоловушкам и другим средствам наблюдения специалисты круглосуточно контролируют перемещения тигрицы, освоение новой территории и ее адаптацию в естественной среде.

Уточняется, что в мае 2026 года в Казахстан доставили четырех амурских тигров, отловленных в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животные были размещены в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Самец пока остается в вольере под наблюдением специалистов и проходит поведенческие тесты. Решение о его выпуске примут после подтверждения готовности к самостоятельной жизни. Два тигренка продолжают расти в резервате. После достижения 18 месяцев и прохождения необходимых обследований специалисты оценят их готовность к жизни в дикой природе и примут решение о возможном выпуске.

В целом подготовка к возвращению тигра в исторический ареал продолжалась более 10 лет.