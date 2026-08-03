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Общество

Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и Таш-Добо

Кыргызстан и Узбекистан начали организационно-технические работы по официальной передаче сел Чон-Гара и Таш-Добо, ранее входивших в состав Ферганской области. Об этом сообщили в представительстве президента в Баткенской области.

Работы проводятся в рамках договоренностей по демаркации кыргызско-узбекской государственной границы и обмену земельными участками.

Очередное заседание совместной рабочей комиссии двух стран прошло 24 июля в Кадамджайском районе. Стороны обсудили гражданский статус жителей передаваемых территорий, вопросы переселения, имущества, хозяйственной деятельности и другие организационные моменты.

С 3 августа совместная рабочая группа начала работу непосредственно в селах. Специалисты проводят регистрацию жителей и разъясняют порядок дальнейшего оформления документов.

Кыргызскую сторону возглавляет первый заместитель полпреда президента в Баткенской области Бактыбек Токсонбаев, узбекскую — заместитель руководителя Департамента миграции и персонализации МВД Узбекистана Бехзод Сайфуллаев.

В селах Чон-Гара и Таш-Добо преимущественно проживают этнические кыргызы. По предварительным данным, численность населения двух населенных пунктов составляет около 2,5 тысячи человек.

После завершения регистрации начнется предусмотренная законодательством процедура предоставления жителям гражданства Кыргызстана.

Взамен кыргызская сторона передаст Узбекистану равноценные по площади земельные участки.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/383954/
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